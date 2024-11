Allenamento Atalanta, le novità da Zingonia dopo la sfida contro lo Young Boys. Terapie per due giocatori

Allenamento Atalanta, le ultime novità a Zingonia dopo la sessione post Young Boys. Cosa filtra sulla questione infortuni?

Atalanta subito a lavoro con l’allenamento pomeridiano di oggi. Ecco le novità tra infortuni, sessioni a Zingonia e la preparazione per la gara contro la Roma.

LA SITUAZIONE – Terapie per Zappacosta e Scamacca. In gruppo Ederson, Scalvini e Sulemana. Allenamento pomeridiano completo per chi non ha giocato o giocato poco a Berna; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio ieri sera in Champions League. Domani riposo, si riprenderà venerdì