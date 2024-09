Allenamento Bologna, ecco le ULTIME NOVITA’ sulla trasferta di Liverpool

Allenamento Bologna, ecco le ULTIME NOVITA’ in vista della sfida contro il Liverpool in TRASFERTA. Italiano recupera qualche giocatore?

Manca sempre poco al Liverpool, e per il Bologna la situazione è molto più chiara. Ecco il report sull’allenamento.

IL COMUNICATO – Sono ripresi questa mattina i lavori dei rossoblù a due giorni dalla trasferta di Anfield. Tutti i titolari di #BFCAtalanta hanno svolto lavoro di scarico, per gli altri una seduta tattica con prove di conclusioni a rete e calci da fermo. Allenamento differenziato per Lewis Ferguson e Tommaso Pobega. Terapie per Oussama El Azzouzi.