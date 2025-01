Allenamento Cagliari, Davide Nicola può sorridere: è ritornato in gruppo quel calciatore rossoblu - Calcio News 24

Allenamento Cagliari, le ultime sulla sessione della squadra allenata da Davide Nicola in vista della gara contro il Lecce: il report

Il Cagliari di Davide Nicola si è allenato nel primo pomeriggio in vista della gara di domenica contro il Lecce. Ecco il report ufficiale della squadra

REPORT–Prosegue l’avvicinamento alla gara dell’Unipol Domus in programma domenica contro il Lecce, questa mattina i rossoblù hanno lavorato al CRAI Sport Center in vista del match. Ad assistere all’allenamento dalla Tribuna “Carlo Enrico Giulini”, oltre cento ragazze e ragazzi degli istituti secondari inferiori di Cagliari, ospiti nell’ambito del progetto “A scuola di parità”. La prima parte della seduta si è svolta in palestra, dedicata a delle esercitazioni sullo sviluppo della forza. La squadra si è poi trasferita in campo: esercizi di attivazione, a seguire spazio ad una sessione di esercitazioni di 2 contro 3. In chiusura, serie di partitelle e conclusioni a rete. In gruppo Yerry Mina, lavori atletici individuali per Leonardo Pavoletti. Zito Luvumbo ha proseguito nel personalizzato. Domani, giovedì 16, nuovo allenamento fissato al mattino.