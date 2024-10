Allenamento Cagliari, il report della seduta odierna: ecco le ultime su calciatori infortunati

Allenamento Cagliari, ecco il report della seduta che si è tenuta oggi: ecco le ultimissime sui calciatori infortunati

Il Cagliari si prepara per la prossima gara di Serie A. I rossoblù di Davide Nicola tornano a giocare lontano dalla Sardegna e dall’Unipol Domus. Gli isolani giocheranno a Udine contro l’Udinese di Kosta Runjaic. La partita si giocherà domenica 24 settembre, alle ore 15. L’incontro fra i rossoblù e i bianconeri è valido per la 9a giornata di Serie A.

L’allenamento odierno è stato svolto presso il Crai Sport Center. Ecco il report della seduta di oggi, direttamente dal canale ufficiale del club isolano. Prosegue il pessimismo per i tre infortunati, Leonardo Pavoletti, Adam Obert e Jakub Jankto. Il terzetto si è allenato in personalizzato e viaggiano verso un probabile forfait per l’Udinese.

«Il gruppo è stato impegnato inizialmente in dei lavori di attivazione in palestra, a seguire sessione di cambi di direzione in campo. Focus sulla tattica e, per chiudere, una partita a metà campo. Hanno proseguito il lavoro personalizzato Jakub Jankto, Adam Obert e Leonardo Pavoletti».