Allenamento Inter, Acerbi pronto per il Venezia? Ecco le ultime indiscrezioni dopo la sessione

Allenamento Inter, ci sono buone notizie per Simone Inzaghi: torna in gruppo anche Acerbi. Il difensore nerazzurro è pronto per il Venezia?

Arrivano buone notizie dall’allenamento Inter per Simone Inzaghi verso la sfida con il Venezia. Totalmente recuperato Francesco Acerbi, a lungo atteso per far rifiatare De Vrij nella retroguardia meneghina dopo gli straordinari degli ultimi mesi.

ALLENAMENTO INTER– «Inter allenamento terminato. Pavard è rientrato in gruppo. Anche Thuram ha svolto tutto l’allenamento con i compagni. A parte Correa, Calhanoglu, Acerbi e Bisseck che si sentiva un po’ carico. Per ora non ha fatto esami. Da monitorare nei prossimi giorni come va». A queste novità si aggiunge il possibile ritorno di Acerbi, ai box praticamente sempre negli ultimi due mesi e che è tornato in gruppo.