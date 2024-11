Allenamento Inter, due giocatori recuperati per la Champions League? Le novità

Allenamento Inter, Asllani nella seduta mattutina era regolarmente in gruppo. Recuperato anche Calhanoglu per il match di Champions

In vista di Inter Arsenal i nerazzurri si sono allenati stamattina. Inzaghi ritrova delle pedine importanti nel suo scacchiere uno tra tutti Asllani che fino a qualche giorno fa aveva svolto sedute di allenamento personalizzate a causa dell’infortunio. Stamattina l’albanese si è allenato regolarmente col gruppo ma con un tutore al ginocchio. Tra i giocatori ritrovati anche Acerbi che ha completamento recuperato dall’infortunio e che si prepara a tornare in campo.

Tra gli assenti all’allenamento di oggi Carlos Augusto che prosegue le terapie per il suo recupero, Inzaghi in vista del match di Champions contro l’Arsenal può comunque contare su giocatori importanti ritrovati e alla lista si aggiunge anche Calhanoglu, uomo importantissimo nell’11 di Inzaghi. Il recupero di Asllani è una notizia molto importante per il tecnico, l’obiettivo è quello di preparare la partita nel miglior dei modi, senza alcuna sbavatura. Fondamentale è mantenere alta la concentrazione in vista dei numerosi impegni di campionato e Champions.