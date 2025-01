Allenamento Lecce, Giampaolo riuscirà a recuperare quel giocatore? Spunta il report ufficiale

Allenamento Lecce, le ultime novità in casa giallorossa tra infortuni, possibili recuperi e le premesse in vista della prossima giornata

Novità importanti in casa Lecce per quanto riguarda gli infortuni. Ecco il comunicato ufficiale sui giallorossi, dove nel mezzo ci sono due recuperi.

LA SITUAZIONE

La preparazione dei giallorossi è proseguita questa mattina con una seduta di allenamento in vista della gara con il Genoa, ultima del girone di andata, in programma domenica alle 15:00 al Via del Mare.Berisha ha svolto un lavoro personalizzato mentre Banda e Gaspar hanno proseguito con le terapie. Domani mattina la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare.