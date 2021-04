Napoli, terapie per Ospina: Lobotka, influenzato, lavora in palestra

Il Napoli ha riportato le ultime notizie dopo l’allenamento a Castelvolturno: leggero stato influenzale per Lobotka

Continua il lavoro del Napoli a Castelvolturno: azzurri lanciatissimi nella volata Champions dopo l’aggancio alla Juventus in classifica. Il report dell’allenamento odierno, verso la gara contro il Cagliari, parla delle condizioni di Ospina e Lobotka, alle prese con uno stato influenzale.

«Successivamente partitina a campo ridotto. Terapie e lavoro in palestra per Ospina. Lobotka ha svolto lavoro in palestra per un leggero stato influenzale».