Allenamento Torino: differenziato per Izzo. Le ultime verso il Milan

Il Torino oggi si è allenato al Filadelfia in vista della gara contro il Milan: ecco il report dei granata e le condizioni di Izzo. Le ultime

Il Torino oggi è tornato al lavoro verso il Milan. Le ultime dal Filadelfia.

«Sirigu e i calciatori reduci dal pareggio di ieri pomeriggio a Verona hanno svolto un lavoro defaticante, mentre gli altri elementi a disposizione hanno effettuato una sessione tecnica. Allenamento differenziato per Izzo e Milinkovic-Savic. Terapie per Murru e Nkoulou. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica».