Allenatore Juve: Sarri esce allo scoperto, l’indizio è inequivocabile. Il tecnico del Chelsea tradisce la sua voglia di bianconero

Tante dichiarazioni di circostanza, un indizio inequivocabile. Maurizio Sarri ha una voglia enorme di Juventus. L’ex allenatore del Napoli è il candidato numero uno per succedere a Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, una prospettiva che a Sarri fa gola eccome. Dribblate le domande sul futuro in conferenza stampa, il tecnico si tradisce nella successiva intervista rilasciata a Sky Sport.

Uno il passaggio chiave: «State parlando con uno che non ha mai vinto trofei importanti, ho voglia di vincere qualcosa». Scontato il riferimento all’imminente finale di Europa League, meno ma ugualmente logico quello al futuro successivo. Sarri ha voglia di vincere e c’è una società che da otto anni a questa parte, almeno in Italia, non fa altro.