Ambra Angiolini in dolce attesa? L’indiscrezione da ‘Di Più’

Il gossip rilanciato dal settimanale ‘Di Più’ diretto da Sandro Mayer: Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono in attesa di un figlio? Ecco gli indizi

Dolce attesa per Ambra Angiolini, compagna dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri? Con l’arrivo dell’estate e la fine del calcio giocato si moltiplicano le voci di gossip. I rumors rimbalzano da ombrellone ad ombrellone e viaggiano sui social network. L’ultima chicca in tal senso sarebbe, secondo quanto riportato da Di Più, la presunta gravidanza di Ambra, ex presentatrice storica del programma ‘Non è la Rai’ e oggi attrice.

L’attrice romana e l’allenatore della Juventus stanno insieme dalla scorsa estate, come hanno testimoniato le foto delle vacanze che li ritraevano insieme abbracciati felicemente. Una relazione che pare andare a gonfie vele e forse c’è di più. Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni del settimanale ‘Di Più’ diretto dal giornalista Sandro Mayer, infatti, impazza il gossip sulla presunta gravidanza di Ambra Angiolini. La coppia è stata beccata all’uscita di un ospedale milanese, in particolare i due sarebbero stati avvistati nel reparto di ostetricia e ginecologia. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata si tratterebbe del terzo figlio sia per Ambra, dopo Jolanda e Leonardo, sia per mister Allegri, già papà di Valentina e Giorgio.