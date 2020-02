L’ammissione di Conte: «Ancora non siamo grandi» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio all’Olimpico

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio all’Olimpico. Le parole del tecnico dell’Inter.

«Noi dobbiamo continuare a lavorare: abbiamo iniziato un percorso di crescita. Abbiamo il dovere di migliorare singolarmente, perché in questo modo si migliora la qualità della squadra. Se vogliamo essere grandi – e secondo me ad oggi non lo siamo, perché dobbiamo lavorare – partite come queste bisogna gestirle. Invece, fin dall’inizio, si è vista un po’ di frenesia, d’irrequietezza. Dobbiamo essere bravi a gestire noi la situazione: spesso, come a Barcellona e Dortmund, è stata la situazione a gestire noi. Se abbiamo l’ambizione, negli anni futuri, di essere competitivi, dobbiamo imparare a gestire le situazioni. Poi magari perdi, però te la giochi. Oggi abbiamo fatto due regali, a una squadra forte. Complimenti alla Lazio, tanto di cappello»