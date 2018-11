A tutto Ancelotti: «Ecco come ho convinto Hamsik. De Laurentiis è diventato un appassionato»

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato della sua esperienza a Napoli, di De Laurentiis e di Hamsik

Carlo Ancelotti è felice a Napoli. Il tecnico azzurro ha parlato a DAZN raccontando la sua nuova avventura: «La possibilità di tornare a parlare italiano è una delle cose che più mi ha convinto ad accettare la proposta del Napoli. Non mi crea problemi parlare in inglese sotto il punto di vista tecnico ma dal punto di vista emotivo e psicologico parlare la propria lingua è tutta un’altra cosa. Hamsik? Sapevo dell’offerta cinese e gli ho parlato. Gli ho detto di rimanere perché per me era un giocatore importante. Gli ho anticipato che avrei volute cambiargli ruolo: forse è proprio questo che lo ha convinto a rimanere perché voleva provare qualcosa di nuovo».

Carlo Ancelotti ha raccontato anche il suo rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis: «Io e il presidente ci sentivamo ogni tanto ormai da diversi anni – prosegue Carletto – Quest’estate abbiamo fatto anche le vacanze insieme. Lui, nel tempo, è diventato un presidente appassionato. Ora segue tutto, vuole sapere tutto, si informa su tutto ma sa anche delegare e questo è un aspetto importante. E’ una persona molto schietta, abbiamo un bel rapporto».