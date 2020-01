Ancelotti: «Per battere Klopp serve la partita perfetta» – VIDEO

Il tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di FA Cup contro il Liverpool

Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di FA CUP contro il Liverpool, in programma domenica 5 gennaio ad Anfield. Queste le parole del tecnico dei Toffees.

«Come si batte Klopp? Segnando più gol. Jurgen è un mio amico e ho un ottimo rapporto con lui. Ho avuto la fortuna di batterlo in Champions l’anno scorso e poi loro hanno vinto la Coppa»