Ancelotti: «Quello che ha fatto Van Basten rimane alla gente» – VIDEO￼

Le parole di Carlo Ancelotti su Marco Van Basten: «Quello che ha fatto rimane alla gente come le giocate di Maradona»

Ecco l’estratto di una vecchia intervista di Carlo Ancelotti in cui parla di Marco Van Basten e delle sue qualità:

«La cosa che mi impressionava di più di Van Basten era l’agilità dentro un fisico molto forte e potente. Nonostante le difficoltà che ha avuto per l’incidente ha dimostrato grande potenzialità. Era uno che non drammatizzava mai e ha accettato con serenità il ritiro. Van Basten tecnicamente non era un fenomeno, era un fenomeno in tutto il resto: prima di tutto dalla potenza che riusciva a esprimere il suo fisico, in secondo luogo l’agilità di questo fisico aveva. Lui si è fatto apprezzare per quello che ha fatto sul campo e quello che ha fatto rimane negli occhi della gente come qualcosa di straordinario e come le giocate di Maradona. Lui era un trascinatore perché gli riuscivano cose che nessun altro poteva riuscire, quindi solo con le giocate riusciva a trascinare. Secondo me è diventato diverso dagli altri nel momento in cui ha smesso, nel senso che è un personaggio che non è rimasto nell’ambiente ma si è tirato fuori in maniera abbastanza decisa».