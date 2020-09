Joachim Andersen si avvicina al ritorno in Serie A: il difensore del Lione piace a Torino e Fiorentina. Gli aggiornamenti

Il ritorno in Serie A di Joachim Andersen assume contorni sempre più concreti. In pole c’è il Torino, che ha incontrato il Lione nella serata di oggi per definire le basi di un eventuale trasferimento del difensore.

Come riportato da Sky Sport, attenzione all’inserimento della Fiorentina che ha preso contatto con l’entourage dell’ex Sampdoria.