André Gomes, in Spagna certi: la Juve ci prova

Juventus interessata ad André Gomes: secondo i media spagnoli i bianconeri pronti a sfidare l’Arsenal per il centrocampista del Barcellona

In Spagna ne sono certi: la Juventus vuole André Gomes, centrocampista portoghese del Barcellona, in uscita dal club blaugrana. Stando a quanto riferito da Sport, infatti, il club bianconero sarebbe alla ricerca di un calciatore per la mediana ed oltre a Kanté (leggi qui la notizia) avrebbe messo nel mirino il classe 1993. Il giocatore è in cerca di rilancio dopo l’esperienza negativa in Catalogna e per strapparlo al club spagnolo basterebbero solo 18 milioni di euro. La Vecchia Signora, però, dovrà battere la concorrenza dell’Arsenal, fortemente interessato al centrocampista.