Confermato: nel domino di attaccanti, André Silva può finire alla Juve!

Novità André Silva sul mercato della Juventus: il portoghese del Siviglia, in prestito dal Milan, coinvolto nel giro di attaccanti che vede protagonisti Higuain e Morata

Il domino degli attaccanti a gennaio potrebbe portare a risultati inaspettati. Come vi avevamo infatti annunciato in esclusiva appena qualche giorno fa, comunque con largo anticipo rispetto alle ultime indiscrezioni di stampa, nel mirino della Juventus potrebbe finire inopinatamente André Silva. L’ex attaccante del Milan, attualmente in prestito al Siviglia (che aveva comunque annunciato di volerlo riscattare per circa 39 milioni di euro) sarebbe al centro di un mezzo intrigo che vederebbe, nell’ordine, Gonzalo Higuain molto vicino al Chelsea (leggi anche: HIGUAIN-CHELSEA: LE ULTIME) e, di conseguenza, l’ex attaccante bianconero, ora ai Blues, Alvaro Morata di ritorno in Spagna proprio ai Siviglia. Una catena che porterebbe al mancato riscatto di Silva.

Proprio qui – come vi avevamo del resto raccontato – si inserirebbe la figura del potente agente dell’attaccante portoghese, Jorge Mendes, procuratore tra gli altri anche di Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo e da qualche mese ormai partner stretto della Juve sul mercato. Mendes potrebbe insomma provare a dirottare Silva, esploso quest’anno a suon di gol e prestazioni a Siviglia dopo la deludente scorsa stagione al Milan, proprio in bianconero (per una cifra, si presume, simile a quella attualmente fissata per il riscatto spagnolo). Per la Juve, a caccia di un attaccante di prospettiva, potrebbe essere un affare, così come per il Milan, che vorrà incassare per provare a finanziare il prossimo mercato.