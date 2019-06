André Silva tra Milan e Roma: ma com’è andata la sua stagione a Siviglia?

André Silva tra il ritorno al Milan e la suggestione Roma: ma com’è andata la sua ultima stagione in prestito a Siviglia?

Il nome di André Silva, per la terza estate di fila, è destinato ad essere uno di quelli più chiacchierati in sede di mercato. Tra un suo ritorno al Milan dopo l’esperienza in prestito al Siviglia, che per 38 milioni non lo riscatterà, e le voci che lo accostano negli ultimi giorni alla Roma.

L’annata in Spagna dell’attaccante portoghese, per altro, era cominciata nel migliore dei modi. Una tripletta all’esordio e 7 reti nelle prime 7 gare con gli andalusi. Ma poi ha vissuto un vertiginoso calo, fino agli attriti con il tecnico Caparros che l’ha messo fuori rosa. Il suo futuro, insomma, per certo non sarà a Siviglia. Ma, più probabilmente, in Italia.