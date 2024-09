Angelo Alessio: «Conte? Grande allenatore per il Napoli. Sulla NAZIONALE penso che abbia bisogno di questo»

Angelo Alessio ha voluto rilasciare qualche DICHIARAZIONE sul nuovo Napoli di Antonio Conte e sull’Italia

Lei è stato storico vice di Antonio Conte, anche in bianconero. Come commenta la sua scelta di tornare in Italia e andare al Napoli? Vi sentite ancora? «Antonio Conte farà sicuramente un buon campionato sulla panchina del Napoli. Lui è un ottimo allenatore che riesce a trasferire i suoi principi di gioco e il carattere alla sua squadra e ai giocatori stessi direttamente. Sarà così anche nella sua avventura al Napoli».

Capitolo Italia-Francia: stasera la sfida contro i transalpini, gli azzurri possono giocarsela? Un commento sul ‘flop’ a Euro2024? «Luciano Spalletti è un ottimo allenatore. Anche se non abbiamo tanti giocatori di talento in questo momento storico in Italia, saprà trovare il sistema di gioco adatto per far rendere tutti al meglio. Bisogna voltare pagina dopo l’ultimo campionato europeo».