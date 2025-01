Anguissa Napoli, con Conte è tornato sui livelli dello Scudetto e anche di più: ora va blindato

Zambo Anguissa sta giocando la sua migliore stagione in Serie al Napoli: con Conte numeri migliori rispetto allo Scudetto e ora si lavora al rinnovo

La cura Conte fa bene al Napoli e fa bene in particolar modo a Zambo Anguissa: il centrocampista protagonista dello Scudetto sta tornando ai livelli dell’anno del tricolore – e anche migliori – dopo che la scorsa stagione aveva faticato molto.

Numeri alla mano e riportati da la Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha migliorato sensibilmente i suoi numeri sulla contribuzione in zona gol: nell’anno con Spalletti 3 gol e 5 assist, lo scorso zero reti e appena due assist, mentre in questa stagione siamo già a 5 reti e 4 assist. Adesso la volontà del club è quella di blindare il calciatore: al momento c’è un intesa per un rinnovo fino al 2027 – il calciatore va in scadenza a giugno – ma Manna è pronto a discutere con gli agenti un ritocco a crescere sia sugli anni che sull’ingaggio.