Ansu Fati, il talento del Barcellona scrive un nuovo record: è il più giovane marcatore di sempre nella Liga

E’ nata una stella. Perché Ansu Fati, classe 2002 in forza al Barcellona, non ha soltanto esordito in prima squadra la scorsa settimana. Ora ha già anche gonfiato la sua prima rete.

Il primo gol da professionista è arrivato nella giornata di oggi, nel 2-2 dei blaugrana contro l’Osasuna. Una rete da record: è il più giovane marcatore nella storia della Liga.