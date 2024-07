Anversa Parma: dove vederla, orario e probabili formazioni dell’amichevole della squadra allenata da Fabio Pecchia

Il Parma di Fabio Pecchia è pronto per la sua seconda amichevole stagionale. Dopo il ko contro il Lugano per 3-1 (in gol Partipilo), i Crociati affronteranno l’Anversa, reduci dal sesto posto in campionato e da tre amichevoli su tre senza sconfitte. I belgi hanno battuto l’Hoogstraten e il Mechelen mentre hanno pareggiato con il Brondby. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

La probabile formazione

PARMA (4-2-3-1): Chichizola, Hainaut, Delprato, Valenti, Coulibaly; Estevez, Sohm; Kowalski, Hernani, Camara; Charpentieri.

Orario e dove vederla in tv

La partita Anversa-Parma avrà inizio alle ore 18:00 di sabato 20 luglio. Il match verrà trasmesso in esclusiva sul Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.