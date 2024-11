Apoel-Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Neo GSP la sfida di Conference League Apoel-Fiorentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Neo GSP di Strovolos si giocherà la gara valevole per il quarto turno della fase a gironi di Conference League tra Apoel-Fiorentina. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

APOEL (4-3-3): Belec; Chebake, Susic, Petrovic, Laifis; Tejera, Abagna, Ndongala; Marquinhos, El-Arabi, Meyer. All. Jimenez.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Martinez Quarta, Gosens; Bove, Richardson, Adli; Colpani, Sottil; Kouame. All. Palladino.

Orario e dove vederla in tv

Apoel-Fiorentina si gioca alle ore 21:00 di giovedì 7 novembre per il quarto turno della fase a gironi di Conference League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. Il canale di riferimento sarà Sky Sport (253). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.