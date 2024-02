Arabia Saudita, due stelle della Premier League nel mirino

La Saudi Pro League si prepara ad un’altra sessione di calciomercato ricchissima: ecco i due nomi nella lista

Il ciclone Arabia Saudita nel mondo del calcio non accenna a diminuire. La Saudi Pro League vuole continuare come aveva iniziato ovvero mettendo a segno grandissimi campioni a suon di milioni.

Secondo 90 Min, due top player della Premier League potrebbe seguire Cristiano Ronaldo, Benzema e compagni in un’avventura tutta araba. Stiamo parlando di Kevin De Bruyne del Manchester City e Mohamed Salah del Liverpool. Oltre al campionato e un talento immenso, in comune questi giocatori hanno anche il contratto in scadenza nel 2025 che potrebbe facilitare le cose.