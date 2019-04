Arbitri 32ª Serie A: a Doveri SPAL-Juve, Rocchi per Milan-Lazio

Sono state annunciate le designazioni arbitrali della 32ª giornata di Serie A: Massa dirigerà Frosinone-Inter

C’era grande attesa, alla luce delle polemiche che son seguite all’ultimo turno di campionato, per le designazioni arbitrali della 32ª giornata di Serie A. Arbitri 32ª Serie A: il designatore ha diffuso le scelte per la giornata che si giocherà nel fine settimana e ha scelto l’esperto Gianluca Rocchi della sezione di Firenze per la sfida Champions fra Milan e Lazio.

Per l’anticipo di Ferrara SPAL-Juventus, che potrebbe consegnare l’ottavo titolo di fila alla Juventus, è stato invece designato Doveri. Massa di Imperia fischierà nel posticipo domenicale Frosinone-Inter, che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza e lotta Champions. A dirigere Chievo-Napoli al Bentegodi sarà il signor La Penna.

Questi gli arbitri della 32ª giornata di Serie A: