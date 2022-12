Argentina Croazia: i 10 motivi della vittoria

Ecco i 10 motivi della vittoria dell’Argentina contro la Croazia spiegati dal quotidiano argentino Clarin

Il verdetto della semifinale Argentina-Croazia è stato spiegato dal Clarin, giornale argentino, attraverso una serie di motivi. Ovviamente numerabili in 10 in omaggio a Lionel Messi. Eccoli in sintesi.

1 – La nazionale argentina ha giocato con personalità.

2 – Lionel Messi si è illuminato dopo il suo rigore trasformato.

3 – Julián Álvarez sta vivendo un momento sensazionale.

4 – Lionel Scaloni ha optato per Leandro Paredes in mezzo al campo per lottare contro l’agguerrita squadra croata e lo juventino ha risposto più che bene.

5 – I croati hanno manovrato bene, ma senza creare pericoli.

6 – Dopo l’1-0, la Croazia ha perso il filo del match.

7 – Livakovic ha causato il rigore e ne è stato condizionato.

8 – Dibu Martínez è stato poco impegnato ma ha dato comunque sicurezza.

9 – Con Lisandro Martinez la difesa a 3 ha chiuso le possibilità dell’attacco croato.

10 – L’incoraggiamento dei tifosi in Qatar è sempre un fattore di vantaggio e i croati lo hanno patito.