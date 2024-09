Di Maria dice ADDIO alla NAZIONALE. Il TOCCANTE SALUTO all’ala argentina – VIDEO

Angel Di Maria ha detto addio alla Nazionale argentino. Ecco il VIDEO della “Last Dance” dell’ex ala del Real Madrid

L’Argentina, a margine della vittoria nella notte contro il Cile, ha reso omaggio ad Angel Di Maria: ufficializzando il suo addio dalla Nazionale. Sui maxi-schermo c’è stato il tributo al fuoriclasse dell’Albiceleste e sua figlia Mia ha letto anche una toccante lettera scritta al papà.

Buah, esto es una locura tremenda. Homenajearon a Di María antes del Argentina-Chile y por el videomarcador proyectaron una carta escrita por su hija Mía y leída por ella misma. Y todos llorando, claro



Deja lo que estés haciendo y ponte a verlo

🥹🥹🥹pic.twitter.com/QrvIOqwjQl — Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 6, 2024

«Ho molti sentimenti contrastanti dentro. Per prima cosa voglio ringraziare tutti i dipendenti dell’AFA. Ho passato 16 anni nell’Albiceleste, ho sperimentato momenti difficili e altri meravigliosi. Sono molto emozionato, è difficile parlare. Ho avuto la fortuna di giocare con diverse generazioni. Non potevamo vincere niente prima, ma mi hanno insegnato a continuare a combattere e voglio ringraziarli per questo. Questi ragazzi invece mi hanno dato la possibilità di vincere tutto, sarò sempre grato a loro. Me ne vado così, con tutto questo amore. Grazie per sempre, ora sono un tifoso in più, in Copa America e ai Mondiali. Abbiamo molte ‘palle’ per continuare a vincere. Infine spendo due parole per mia moglie e le mie figlie, che non hanno mai permesso che le critiche mi ferissero».