Argentina Francia, alta tensione tra Deschamps e gli avversari: la ricostruzione

Argentina Francia, altissima tensione tra il ct transalpino Didier Deschamps e la panchina avversaria: la ricostruzione

Un finale pazzesco di Argentina-Francia, con i transalpini che hanno pareggiato la gara in due minuti grazie ad una doppietta di Kylian Mbappé.

Alta tensione, in occasione del rigore concesso per la prima rete, tra Didier Deschamps e la panchina Albiceleste, con il ct dei Galletti che faceva segno di stare in silenzio agli infuriati avversari.