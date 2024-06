Argentina Messi: «Siamo i favoriti per la Copa America, ma non possiamo vincere camminando»

Le parole di Lionel Messi, stella dell’Argentina, in vista dell’inizio della Copa America, dove l’albiceleste è favorita

Lionel Messi ha parlato ad América TV in vista dell’inizio della Copa America, dove l’Argentina è tra le principali favorite. Di seguito le sue parole.

COPA AMERICA – «Ho sempre detto e ripeto che l’Argentina è la favorita. Siamo sempre i migliori ma non bisogna dare le cose per scontate: è così che abbiamo subito tante mazzate in passato. Oggi possiamo dire che siamo i migliori perché siamo i campioni del mondo in carica, ma ciò non significa che vinceremo questa Copa América camminando».

LE ALTRE FAVORITE – «L’Ecuador ha una generazione di ragazzi molto bravi, che sanno bene quello che vogliono e sono intensi. Poi anche Colombia, Uruguay e Brasile. Per questo dico che sarà una Copa America molto, molto combattuta. Il gruppo lo sa ed è consapevole che dovremo dare il massimo e anche di più per vincere ancora».

MONDIALE IN QATAR – «Sono sempre stato grato per l’amore che ho ricevuto durante la mia carriera. Era come se tutti volessero che finisse in quel modo, che non potessi lasciare il calcio senza essere campione del mondo. E beh, grazie a Dio è stato possibile, è stata una rivincita per la sconfitta nel 2014. Ho coronato tutti i miei sogni e ho ottenuto anche di più; non avrei mai immaginato di vivere tutto questo. Penso che tutto accade per una ragione e che tutto sia scritto»