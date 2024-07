Argentina in finale, Messi: «ULTIME battaglie per me e Di Maria, voglio regalargli UN ALTRO trofeo. I campi sono PESSIMI»

Le parole di Lionel Messi, stella dell’Argentina, dopo la vittoria contro il Canada nella semifinale della Copa America

Lionel Messi ha parlato in conferenza stampa nel post partita della semifinale di Copa America tra Argentina e Canada, terminata 2-0.

ALTRA FINALE – «Godiamoci quello che stiamo vivendo come Nazionale, come gruppo. Non è stato facile per noi essere tornati in finale, competere ancora per essere campioni. È molto difficile e dobbiamo approfittarne, perché non è facile farlo e lo abbiamo fatto di nuovo. Io la sto vivendo come tutte le altre cose negli ultimi tempi: divertendomi molto ed essendo consapevole, come succede al Fideo e ad Ota, che queste sono le ultime battaglie».

COPA AMERICA – «È stata una Coppa difficile. Molto dura, con campi pessimi, temperature pesanti, difficile da giocare e con squadre molto difficili… Il fatto che siamo di nuovo in finale è qualcosa da evidenziare e celebrare. È la quarta finale consecutiva che giocheremo. facile a dirsi ma tutto il viaggio è stato durissimo . Godiamoci questo momento, un altro finale che, a Dio piacendo, possa finire come la precedente».