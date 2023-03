Argentina, Messi: «Non dimentico i compagni di squadra che hanno fatto di tutto per vincere il Mondiale ma non ci sono riusciti»

Lionel Messi, attaccante dell’Argentina, ha parlato ieri prima della sfida con il Panama festeggiando la vittoria del Mondiale

PAROLE – «Oggi è il nostro giorno, ma non voglio dimenticare tutti quei compagni di squadra che ho avuto prima e che hanno fatto di tutto per provare a vincere la Coppa del Mondo. Ci siamo andati vicini e meritano il riconoscimento, hanno dato tutto. Ho sognato questo momento per tutta la vita: una Copa América, la Finalissima e la cosa più bella che ci sia: il Mondiale. Godiamoci questo momento, non so quanto tempo ci vorrà per vincere di nuovo un Mondiale».