Argentina, Messi: «Si è fatta aspettare, ma la coppa è bellissima»

Le parole di Lionel Messi, miglior giocatore del Mondiale, al termine della finale tra Argentina e Francia

Lionel Messi ha parlato ai canali ufficiali dell’Argentina dopo il successo nella finale del Mondiale contro la Francia.

PAROLE– «È pazzesco che sia andata così. Lo desideravo moltissimo. Sapevo che Dio me lo avrebbe dato, avevo il presentimento che sarebbe andata così. Ora c’è da godersela. Si è fatta desiderare, ma alla fine è arrivata. Guardate cos’è questa coppa, è bellissima. Abbiamo sofferto molto, ma ce l’abbiamo fatta. Non vediamo l’ora di essere in Argentina per vedere quanta festa ci sarà».