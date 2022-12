Argentina, Scaloni: «Se mio padre potesse vedermi...»

Tutta la gioia di Lionel Scaloni, CT dell’Argentina, al termine della finale del Mondiale contro la Francia

Lionel Scaloni ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Il CT dell’Argentina ha espresso tutta la propria gioia per il successo ottenuto contro la Francia.

PAROLE – «Sono grato del supporto della mia famiglia. Se mio padre potesse vedermi, e penso che lo stia facendo… Lui e mia madre mi hanno insegnato a non arrendermi mai, in nessuna circostanza. Anche quando non si vince è importante aver dato tutto».