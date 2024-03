Scaloni: «Parole Totti su Dybala? Una cosa mi infastidisce...»

Le parole di Lionel Scaloni, allenatore dell’Argentina, in difesa di Paulo Dybala. Tutti i dettagli in merito

Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa. Il ct dell’Argentina ha commentato le parole di Francesco Totti sulla tenuta fisica di Paulo Dybala.

DYBALA– «Non ho sentito le parole di Totti, ma posso assicurarvi che Paulo ci ha sempre dato tanto. Lo apprezziamo molto e ci dà fastidio che non possa essere qui, soprattutto ora che non c’è Leo Messi. Sarebbe stato bello per lui contribuire con il suo calcio. È un peccato».

FUTURO– «Non sto parlando di scadenze, sto solo allenando qui ed adesso. Ho parlato con chi dovevo parlare ed ho espresso ciò che sentivo per poter migliorare e continuare».