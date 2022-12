Napoli-Argentina, il legame continua con l’iniziativa dell’Argentinos Juniors: il comunicato

L’Argentinos Juniors ha deciso di aprire una scuola calcio a Napoli, prosegue così il legame che unisce Napoli e l’Argentina

«Argentinos Juniors è lieta di annunciare l’apertura di una nuova scuola calcio. Il club più maradoniano del mondo sbarca in Europa nientemeno che a Napoli, la terra promessa del miglior giocatore della storia. L’Argentinos Juniors ha rafforzato due aree molto importanti negli ultimi anni: l’area del reclutamento e l’area della gestione internazionale. Mentre il reclutamento stava estendendo il suo modello di lavoro nel paese e nella regione, la gestione internazionale si è dedicata a generare nuove opportunità per il club in diverse parti del mondo. Negli ultimi anni, il nostro club ha consolidato la sua posizione di punto di riferimento nell’attrarre talenti calcistici nel paese. Ora mira a importare lo stesso modello in tutte le parti del pianeta, per ampliare i nostri orizzonti».