Arkadiusz Reca è l’erede di Spinazzola all’Atalanta: è ufficiale

Il club atalantino si assicura l’erede di Leonardo Spinazzola. Ingaggiato ufficialmente Arkadiusz Reca: le ultimissime

Nuovo acquisto per l’Atalanta. Il club atalantino non potrà più fare affidamento su Leonardo Spinazzola, tornato alla Juventus dopo il prestito di 2 anni, ma ha già tesserato Mattiello, proprio dalla Juve. Il bianconero però potrebbe andare via in prestito e l’Atalanta si è già tutelata, acquistando un nuovo terzino sinistro. La Dea ha investito in Polonia, tesserando Arkadiusz Reca.

Il club orobico ha ufficialmente ingaggiato il terzino sinistro che ha segnato 12 gol con la maglia del Wisla Plock in 3 anni. Questo il comunicato ufficiale della Dea: «Atalanta comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società polacca del Wisla Plock il difensore Arkadiusz Reca». Le ultime due stagioni con oltre sessanta partite nella massima serie polacca hanno confermato la crescita del ragazzo, abile a occupare tutta la fascia sinistra.