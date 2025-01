Arnautovic Roma, pressing dei giallorossi per il centravanti dell'Inter. Ecco l'ultimo nodo per la fumata bianca - Calcio News 24

Arnautovic Roma, i giallorossi spingono per l’attaccante: il centravanti austriaco continua a piacere ai capitolini. Come stanno le cose sul mercato

Il futuro di Arnautovic resta in bilico all’Inter e il calciomercato Roma pensa all’austriaco come rincalzo per il pacchetto offensivo da regalare a Ranieri fino a fine stagione.

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, infatti, nei discorsi ancora esistenti tra la Roma e l’Inter per il centrocampista è uscito fuori anche il nome di Marko Arnautovic. «Prima però la Roma deve cedere Shomurodov che ha un discreto mercato in Italia», spiega oggi il quotidiano romano tra le sue pagine oltre a rilanciare il nome di Frattesi in ottica giallorossa, ma il calciatore è ancora bloccato.