Arsenal, accordo trovato con i Gunners per il taglio stipendi

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Arsenal ha annunciato l’accordo trovato con giocatori, allenatori e gli altri dipendenti per il taglio degli stipendi. Ecco la nota dei Gunners.

«Siamo lieti di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo volontario con i nostri giocatori della prima squadra, il capo allenatore e il personale di base per aiutare il club a sostenere questo momento critico. C’è stato un chiaro apprezzamento della gravità della situazione attuale causata dalla pandemia di Covid-19 e un forte desiderio di giocatori e staff di mostrare il loro sostegno alla famiglia dell’Arsenal. Le riduzioni dei guadagni annuali totali del 12,5 per cento entreranno in vigore questo mese. Se raggiungeremo obiettivi specifici nelle stagioni a venire, principalmente legati al successo in campo, il club rimborserà gli importi concordati. L’accordo si basa sul presupposto che finiremo la stagione 2019-20 e riceveremo le entrate complete dei diritti tv».

We are pleased to announce that we have reached a voluntary agreement with our first-team players, head coach and core coaching staff to help support the club at this critical time.

