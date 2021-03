Arsenal, Arteta replica a Mourinho: «Vittoria meritata»

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha commentato la vittoria ottenuta in Premier League contro il Tottenham di José Mourinho: le sue parole

«Grande merito alla squadra per la vittoria di oggi, non era facile dopo due giorni dalla partita di Europa League giocare con questa intensità e a questo ritmo. Andare sotto uno a zero nel match visto come stavamo giocando è stato molto frustrante, e soprattutto lo scenario peggiore per continuare a giocare contro un Tottenham che concede veramente poco. Abbiamo reagito molto bene, abbiamo mantenuto i nervi saldi, siamo riusciti a ribaltarla e credo che la vittoria sia meritata. Gli ultimi dieci minuti sono stati durissimi, dobbiamo crescere molto nella gestione del risultato perché abbiamo sofferto tantissimo e rischiato anche di compromettere la vittoria nonostante avessimo un uomo in più».