Arsenal-Manchester United highlights e gol: le azioni salienti – VIDEO

Arsenal-Manchester United highlights e gol: le azioni salienti della partita valida per il quarto turno della FA Cup 2018/2019

Il quarto turno di FA Cup inglese con ancora trentadue società a contendersi il titolo, ha già messo di fronte due favorite per la vittoria finale: Arsenal e Manchester United. Le due squadre che si sono già affrontate in campionato a dicembre pareggiando per 2-2, si giocheranno un posto negli ottavi di finale. Quella dell’Emirates Stadium sarà una gara equilibrata dato che in Premier i due club sono appaiati in classifica al quinto posto a pari punti. Ecco gli highlights di Arsenal-Manchester United: