Inghilterra, i quarti di finale di Coppa di Lega propongono il derby più suggestivo di Londra: stasera in campo Arsenal-Tottenham – VIDEO

Questa sera, in Inghilterra, si scriverà un pezzetto di storia. Un nuovo capitolo, almeno, come sempre accade quando su un terreno di gioco si sfidano Arsenal e Tottenham. Le protagoniste indiscusse del “North London Derby“, la stracittadina più sentita e più attesa al di là della Manica.

Una partita sempre suggestiva, a prescindere dal contesto. Che, questa sera, sarà quello dei quarti di finale della Carabao Cup, ovvero della Coppa di Lega inglese. Nei 90′ del derby del Nord di Londra, dunque, verrà messo in palio il pass per le semifinali: soltanto una tra Arsenal e Tottenham troverà posto tra le magnifiche quattro della manifestazioneL l’appuntamento per il fischio d’inizio è alle 20:45 su Dazn.