Arsenal, tre mesi di stop per Xhaka ma niente operazione

Granit Xhaka sarà costretto a stare fuori fino alla fine del 2021. Lo svizzero, però, non subirà alcuna operazione

Stop forzato per Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal. Lo svizzero, nel derby con il Tottenham, ha riportato un infortunio al legamento mediale del ginocchio, che lo costringerà a rimanere fuori gioco per almeno tre mesi.

Il giocatore, come comunicato dal club, non verrà sottoposto ad alcuna operazione per risolvere il problema. Solo tempo e riabilitazione.