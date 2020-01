Arteta su Aubameyabg: «Spero che resti» – VIDEO

Ecco le dichiarazioni di Arteta, allenatore dell’Arsenal, sul possibile addio di Pierre-Emerick Aubameyang – VIDEO

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato del futuro di Pierre-Emerick Aubameyang con la maglia dei Gunners. Ecco le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.

«La mia intenzione è quella di trattenerlo. Se Auba restasse con noi, la squadra sarebbe molto più forte e noi più vicini alla possibilità di vincere. Non so se firmerà, non ne abbiamo ancora parlato, ma sono fiducioso, considerando quello che ha dichiarato».