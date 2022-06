Ascoli, niente accordo con Inzaghi: i bianconeri valutano altre due piste

L’Ascoli e Inzaghi non hanno trovato l’accordo: i marchigiani virano su altri due nomi per la panchina

L’Ascoli e Inzaghi non hanno trovato l’accordo per il contratto dopo che il presidente Pulcinelli era stato a Ibiza per incontrare l’ex Milan.

Ora i marchigiani stanno valutando i profili di Vecchi e Viali come possibili nomi nuovi per la panchina. Entrambi reduci da due ottime stagioni in C con FeralpiSalò e Cesena. Lo riporta Gianluca Di Marzio.