Ascoli, per il dopo Sottil sondati Soncin e Castori. Spunta l’ipotesi Inzaghi

Due i nomi sondati dall’Ascoli per il dopo Sottil: si tratterebbe di Soncin e Castori, entrambi reduci da due esperienze in A

L’Ascoli sta valutando una serie di nomi per la panchina visto che Sottil andrà all’Udinese nella prossima stagione.

Per i bianconeri sono due i nomi nella lista: il primo è Soncin, da giocatore è già stato ad Ascoli e dopo l’esperienza a Venezia in Primavera e in prima squadra nelle ultime giornate. L’altro nome è quello di Castori, rimasto senza squadra dopo l’esonero con la Salernitana. Lo scrive il Corriere dello Sport. Sullo sfondo anche Inzaghi, accostato anche al Cagliari negli ultimi giorni secondo Sky Sport.