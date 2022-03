Assemblea ECA, Al-Khelaifi: «Pronte le nuove regole finanziarie»

Assemblea ECA, Al-Khelaifi: «Pronte le nuove regole di sostenibilità finanziaria, ci lavoriamo da 18 mesi. Record di introiti, ma possiamo fare meglio»

Il presidente dell’ECA e del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’assemblea della European Club Association.

SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA – «L’ECA ha collaborato con la UEFA per definire nuove norme di sostenibilità finanziaria che si applicheranno in futuro, sostituendo le vecchie regole del fair play finanziario. Queste nuove regole sono progettate per garantire un migliore controllo dei costi, incoraggiando al contempo gli investimenti che garantiranno un futuro sostenibile a lungo termine. Queste regole devono essere semplici e trasparenti. Speriamo che il nuovo sistema venga implementato presto, ci lavoriamo da più di 18 mesi».

UCRAINA – «Questi sono tempi difficili e siamo tutti rattristati: chiediamo la pace. La sofferenza a cui assistiamo ci ricorda ciò che conta davvero nella vita. Ci ricorda anche la forza positiva del calcio, la sua missione sociale».

SUPERLEGA – «Quando lavoriamo insieme, i risultati sono migliori. Abbiamo assistito a un incredibile aumento del 39% del valore commerciale previsto delle competizioni UEFA maschili per club per il ciclo post-2024 e, mentre ancora dobbiamo esplorare insieme ulteriori fonti di entrate non sfruttate, questo è un dato storico. Gli scettici sul modello del calcio europeo hanno torto: l’anno scorso alcune persone hanno cercato di far crollare il sistema per una frazione di queste cose».