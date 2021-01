Assemblea Lega Serie A annullata: la lettera di Dal Pino

L’Assemblea della Lega di Serie A convocata d’urgenza per il 27 gennaio è stata annullata: ecco la lettera del presidente Dal Pino

«Stimatissimi Presidenti,

Vi comunico che l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A convocata, in via d’urgenza, per Mercoledì 27 gennaio 2021 esclusivamente in videoconferenza (ai sensi dell’art. 9.3. dello Statuto-Regolamento), alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 1 1 .30 in seconda convocazione, è ANNULLATA.

Preciso, quanto all’ordine del giorno di cui alla convocazione trasmessa a mezzo pec i l 22 gennaio scorso (prot. n. 1 1 4), che i l punto 4. “Approvazione del Term Sheet con il Consorzio CVC-Advent-FSl e delibere conseguenti” (ivi incluso l’approfondimento sulle modalità di distribuzione delle risorse) sarà trattato, in ogni caso, nell’Assemblea che si terrà giovedì 4 febbraio 2021 (seguira, al riguardo, formale convocazione), mentre i l punto 5 “Correttivo per la quota abbonamenti e biglietti per la stagione sportiva 2020/2021 (art. 8 del DPCM 1 0 marzo 2018)’ costituirà integrazione dell’odg dell’Assemblea già convocata i l 21 gennaio scorso (prot. n. 1 07) per i l 28 gennaio p.v. (seguirà, al riguardo, formale integrazione)».