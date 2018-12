Atalanta, ag. Kessié: «Napoli? Sarebbe un sogno»

Le parole di George Atangana, agente di Kessié, sul futuro del suo assistito

George Atangana, agente di Frank Kessié, centrocampista dell’Atalanta, rivelazione di queste prime giornate di Serie A, è intervenuto a Radio Kiss Kiss, parlando del suo assistito: «E’ l’ultimo di sei fratelli, però dal punto di vista della maturità è il primo. E’ un calciatore con tanta personalità, penso se ne siano già accorti tutti».

FUTURO AL NAPOLI? – «Giuntoli non mi ha chiesto del ragazzo – ha aggiunto l’agente – ma non posso sapere se ne ha parlato con l’Atalanta. A me interessa che il ragazzo continui a giocare. Gli azzurri sono una grande squadra, sarebbe un sogno andarci, ma siamo solo all’inizio della stagione e non sappiamo cosa si farà a fine campionato»