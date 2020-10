Atalanta, agente Malinovskyi: «Napoli interessato, ma nessuna offerta»

L’agente di Malinovskyi ha parlato dell’interesse del Napoli per il calciatore

Sergiy Serebrennikov, agente di Ruslan Malinovskyi, ai microfoni di Radio Marte ha parlato dell’interessamento del Napoli per l’ucraino dell’Atalanta.

«Perché la trattativa con il Napoli non è andata a buon fine? Ad essere onesti, il Napoli è stato interessato ma non si è mai arrivati a un’offerta vera e propria, c’è stata una manifestazione di interesse ed è finita qui. L’Atalanta ha fatto talmente tanto bene che è normale abbia ricevuto interessi. Non era però il momento giusto di cambiare, lui sta bene a Bergamo. Non è titolare fisso ma può fare bene ed è importante per Gasperini».